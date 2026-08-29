Elliott-Milan, l’indizio che lo avvicina ai rossoneri

Il Milan ha ceduto Rafael Leao al Galatasaray con l’attaccante portoghese che sarà sostituito dai rossoneri in queste ultime ore di calciomercato.
Tra i vari nomi accostati ai rossoneri c’è quello di Elliott, centrocampista offensivo del Liverpool che piace alla dirigenza rossonera che potrebbe fare un tentativo per il prestito.
Nelle scorse ore il calciatore è stato escluso da Iraola per l’impegno in campionato dei Reds, affermando di non poter portare tutti i calciatori presenti in rosa alla partita. Un indizio che potrebbe avvicinare il giocatore ai rossoneri, a caccia di un’occasione per sistemare la trequarti.