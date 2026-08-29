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Juve-Parma, le ultimissime: clamorosa decisione di Spalletti

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Cresce l’attesa per l’inizio dell’anticipo della seconda giornata di campionato in programma questa sera alle ore 20,45. 

La Juve si appresta a tornare in campo, dopo la vittoria all’esordio in campionato sul campo del Frosinone. I bianconeri affronteranno questa sera in casa il Parma e vogliono assolutamente sfruttare il fattore campo e raggiungere il Milan a quota 6 punti in classifica.

Juventus, l'arrivo di Alajbegovic
Kerim Alajbegovic a Torino – Foto Calciomercato.it

C’è ancora qualche dubbio di formazione per Luciano Spalletti che, però, sembra orientato a presentarsi con due clamorose novità: David e Alajbegovic. L’attaccante canadese dovrebbe prendere il posto dell’infortunato McKennie sulla trequarti, mentre il 18enne bosniaco è in vantaggio su Boga per partire largo a sinistra. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Parma:

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, David, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Ordonez, Keita, Sorensen; Bernabè, Lontani; Touré. All. Cuesta.

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