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Monza, rinforzo dal Como e occhi su un figlio d’arte | CM

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Il club brianzolo vuole completare la rosa di Juric in questa fase finale del mercato: tutte le novità da Monzello

Il Monza non si ferma sul mercato. Dopo la ‘doppietta’ dal Napoli con Ngonge e Folorunsho ufficializzati nella giornata di venerdì, il club brianzolo aspetta adesso l’arrivo di Ziolkowski.

Monza, nuovi colpi per Juric
Il Ds Obiang e il tecnico Juric (Foto AC Monza) – Calciomercato.it

Il Monza ha definitivo con la Roma l’ingaggio del difensore polacco, che tra domani e lunedì sarà in città per la firma sul contratto. Per il classe 2004 operazione in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 18 milioni di euro. Il Monza però non si ferma qui ed è pronta a regalare altri rinforzi a mister Juric prima del gong del mercato.

Calciomercato Monza: accelerata per Tornqvist tra i pali, piace il baby Barros Schelotto

Serve soprattutto un portiere ai biancorossi, che nelle ultime ore stanno muovendo dei passi concreti per Tornqvist come raccolto da Calciomercato.it. Lo svedese – che ha sorpassato tra i pali l’altro obiettivo Terracciano – vuole lasciare il Como per giocare con continuità e il Monza sta spingendo per il suo arrivo alla corte di Juric. 

Inoltre la dirigenza brianzola sta valutando la possibilità di un altro innesto a centrocampo dopo che è sfumato Massolin, accasatosi al Cagliari. Contatti per il figlio d’arte Nicolas Barros Schelotto, argentino classe 2006 in forza al Gimnasia La Plata. Papà Guillermo, ex giocatore e attuale tecnico del Velez, in Italia ha allenato il Palermo

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