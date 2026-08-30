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Fiorentina, altro colpaccio in attacco: affare da 20 milioni complessivi

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Affare fatto e nuovo rinforzo per Fabio Grosso: ecco chi si trasferisce in Toscana. 

0 gol messi a segno e addirittura 7 subiti per la Fiorentina che, dopo il pesante ko contro la Roma (4-0), si arrende in casa anche al Frosinone (0-3). La dirigenza viola, però, non molla la presa sul mercato e regala un nuovo rinforzo di spessore e di prospettiva al tecnico Fabio Grosso.

Fabio Grosso
Grosso (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Torino per l’acquisto di Alieu Njie per 16 milioni di euro più ulteriori 4 di bonus. Il club granata manterrà anche una clausola del 10% su una futura rivendita, mentre il promettente classe 2005 svedese firmerà un contratto fino al 30 giugno 2031.

Attenzione, però, a un nuovo possibile innesto in attacco: il ds Paratici, infatti, è alla ricerca di un altro attaccante dopo la cessione di Moise Kean al Como.

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