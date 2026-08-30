Fiorentina, altro colpaccio in attacco: affare da 20 milioni complessivi

Affare fatto e nuovo rinforzo per Fabio Grosso: ecco chi si trasferisce in Toscana.

0 gol messi a segno e addirittura 7 subiti per la Fiorentina che, dopo il pesante ko contro la Roma (4-0), si arrende in casa anche al Frosinone (0-3). La dirigenza viola, però, non molla la presa sul mercato e regala un nuovo rinforzo di spessore e di prospettiva al tecnico Fabio Grosso.

Secondo quanto riferito dall’esperto Fabrizio Romano, la Fiorentina avrebbe infatti raggiunto un accordo con il Torino per l’acquisto di Alieu Njie per 16 milioni di euro più ulteriori 4 di bonus. Il club granata manterrà anche una clausola del 10% su una futura rivendita, mentre il promettente classe 2005 svedese firmerà un contratto fino al 30 giugno 2031.

Attenzione, però, a un nuovo possibile innesto in attacco: il ds Paratici, infatti, è alla ricerca di un altro attaccante dopo la cessione di Moise Kean al Como.