Yoro in pole per la difesa del Milan, assalto rossonero al Manchester United

Leny Yoro è l’obiettivo numero uno del Milan per la difesa con il giovane centrale transalpino che piace molto a Ruben Amorim che lo ha avuto a disposizione in Inghilterra.

Il giovane centrale francese sembra essere la prima scelta del Milan per sistemare la retroguardia con i rossoneri pronti a chiudere l’affare in queste ultime ore di mercato.

Il Manchester United sembra essere disposto a cedere il calciatore anche se il Milan vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.