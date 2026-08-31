Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Yoro in pole per la difesa del Milan, assalto rossonero al Manchester United

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Leny Yoro è l’obiettivo numero uno del Milan per la difesa con il giovane centrale transalpino che piace molto a Ruben Amorim che lo ha avuto a disposizione in Inghilterra.

Yoro
Yoro nel mirino del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il giovane centrale francese sembra essere la prima scelta del Milan per sistemare la retroguardia con i rossoneri pronti a chiudere l’affare in queste ultime ore di mercato.

Il Manchester United sembra essere disposto a cedere il calciatore anche se il Milan vorrebbe chiudere l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

11141

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU