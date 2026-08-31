Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Monza, colpo a sorpresa dal Boca! Mota verso l’addio | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Nuovo attaccante in arrivo alla corte di Juric: trattativa in via di definizione con il club argentino

Colpo a sorpresa nella fase finale del mercato per il Monza, a un passo dalla chiusura per Exequiel Zeballos. 

Monza, in arrivo Zeballos
Exequiel Zeballos in arrivo al Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Il club brianzolo nelle ultime ore ha trovato una base d’intesa con il Boca Juniors per l’attaccante argentino, che nelle scorse settimane era stato cercato in Serie A da Napoli e Parma. Trattativa in via di definizione come appreso da Calciomercato.it e via libera in arrivo per le visite mediche.

Calciomercato Monza, Zeballos alla corte di Juric: tutti i dettagli

Il Monza verserà circa 4 milioni di euro nelle casse del Boca Juniors, che avrà anche una percentuale di rivendita importante in caso di futura cessione. 

Monza, i nuovi acquisti per Juric
Ivan Juric, allenatore del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Zeballos può essere utilizzato da punta o anche da attaccante esterno, andando a completare il reparto offensivo a disposizione di Juric. Il classe 2002 svolgerà direttamente in Argentina una prima parte delle visite per accelerare le operazioni e sbarcherà in Italia non prima di martedì. L’acquisto di Zeballos potrebbe portare alla cessione di Dany Mota in attacco, mentre tra i pali è in arrivo Tornqvist dal Como. 

11146

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU