Monza, colpo a sorpresa dal Boca! Mota verso l’addio | CM

Nuovo attaccante in arrivo alla corte di Juric: trattativa in via di definizione con il club argentino

Colpo a sorpresa nella fase finale del mercato per il Monza, a un passo dalla chiusura per Exequiel Zeballos.

Il club brianzolo nelle ultime ore ha trovato una base d’intesa con il Boca Juniors per l’attaccante argentino, che nelle scorse settimane era stato cercato in Serie A da Napoli e Parma. Trattativa in via di definizione come appreso da Calciomercato.it e via libera in arrivo per le visite mediche.

Calciomercato Monza, Zeballos alla corte di Juric: tutti i dettagli

Il Monza verserà circa 4 milioni di euro nelle casse del Boca Juniors, che avrà anche una percentuale di rivendita importante in caso di futura cessione.

Zeballos può essere utilizzato da punta o anche da attaccante esterno, andando a completare il reparto offensivo a disposizione di Juric. Il classe 2002 svolgerà direttamente in Argentina una prima parte delle visite per accelerare le operazioni e sbarcherà in Italia non prima di martedì. L’acquisto di Zeballos potrebbe portare alla cessione di Dany Mota in attacco, mentre tra i pali è in arrivo Tornqvist dal Como.