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Roma, affondo del Chelsea per Koné: nuovi contatti

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Colpo di scena nella capitale: i Blues vogliono a tutti i costi il centrocampista della Nazionale francese.

Tra le squadre più attive della Serie A in questa sessione estiva di calciomercato c’è sicuramente la Roma, che si è rinforzata in tutti i reparti e che si candida a recitare un ruolo da protagonista assoluta in questa stagione. Adesso, però, arrivano pessime notizie per Gian Piero Gasperini e per tutti i tifosi giallorossi.

Gasperini abbraccia Koné
Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito poco fa da Fabrizio Romano, il Chelsea avrebbe infatti avviato i primi contatti con l’entourage di Manu Koné con l’obiettivo di portare immediatamente il centrocampista francese a Londra.

La dirigenza capitolina non ha alcuna intenzione di cedere il 25enne nato a Colombes, ma la grande disponibilità economica del Chelsea rischia di cambiare le carte in tavola e di stravolgere le strategie della Roma. Attenzione, dunque, a questa pista e alle prossime ore di mercato.

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