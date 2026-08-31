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Messi dice addio alla nazionale argentina, la fine di un’era

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Leo Messi ha deciso di dire addio alla nazionale argentina con l’attaccante che ha disputato la sua ultima partita con l’Albiceleste in occasione della finale dei mondiali persa contro la Spagna.

Messi
Messi dice addio all’Argentina – Ansa Foto

Termina così un’era lunghissima con Messi assoluto protagonista con l’Argentina, riportata a vincere un mondiale nel 2022. Autentico trascinatore della sua squadra, Messi ora proseguirà la sua carriera solo con l’Inter Miami.

Un addio che potrebbe essere il primo di una lunga serie della nazionale di Scaloni, giunta, probabilmente alla fine di un ciclo vincente.

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