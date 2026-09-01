Lazio, l’ultima idea per l’attacco si chiama Begraoui: i dettagli | CM

La società biancoceleste è al lavoro per regalare un nuovo rinforzo al tecnico Gattuso.

Doppia vittoria contro Bologna e Genoa e primo posto in classifica con 6 punti. È partito nel migliore dei modi il campionato della Lazio che, però, è al lavoro per rinforzare la rosa e per regalare un nuovo attaccante al tecnico Gennaro Gattuso.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, la dirigenza biancoceleste avrebbe individuato in Yanis Begraoui il profilo ideale da portare nella capitale in queste ultimissime ore di mercato estivo.

La suggestione Icardi è destinata a rimanere tale per via dei costi e, dunque, la Lazio è pronta adesso ad affondare il colpo per il centravanti marocchino con cittadinanza francese classe 2001, di proprietà dell’Estoril Praia. Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e come sempre vi terremo aggiornati.