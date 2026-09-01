Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sì di Tagliafico alla Juventus, colpo sul gong per i bianconeri

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

La Juventus pensa a Tagliafico per rinforzare la propria rosa in queste ultime ore di calciomercato.

Tagliafico esulta con un compagno
Juventus, idea Tagliafico (Ansa) – calciomercato.it

L’esterno sinistro ha aperto al trasferimento in bianconero e potrebbe rappresentare il rinforzo per la Juventus per quello che riguarda la fascia sinistra. Ora starà a Lione e Juventus provare a trovare un’intesa.

Giocatore di esperienza e di qualità, potrebbe garantire a Luciano Spalletti un colpo di spessore per la difesa con Celik che, al momento, è stato adattato a sinistra dall’ex CT della nazionale, considerate anche le condizioni non ottimali di Cambiaso.

11174

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

4 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU