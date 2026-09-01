Sì di Tagliafico alla Juventus, colpo sul gong per i bianconeri

La Juventus pensa a Tagliafico per rinforzare la propria rosa in queste ultime ore di calciomercato.

L’esterno sinistro ha aperto al trasferimento in bianconero e potrebbe rappresentare il rinforzo per la Juventus per quello che riguarda la fascia sinistra. Ora starà a Lione e Juventus provare a trovare un’intesa.

Giocatore di esperienza e di qualità, potrebbe garantire a Luciano Spalletti un colpo di spessore per la difesa con Celik che, al momento, è stato adattato a sinistra dall’ex CT della nazionale, considerate anche le condizioni non ottimali di Cambiaso.