Colpo Norton-Cuffy, altro che Venezia: affare da 14 milioni

Il 22enne inglese dice addio al Genoa, ecco cosa sta succedendo in queste ultimissime ore.

In passato era stato accostato anche a diverse big di Serie A come Inter e Juventus, ma ora arriva una svolta clamorosa per quel che concerne il futuro di Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy. Il laterale inglese classe 2004, infatti, è vicinissimo all’addio al Genoa e al trasferimento in un club davvero inaspettato.

Nelle ultime ore si era parlato anche del pressing del Venezia, ma alla fine il calciatore tornerà a giocare in Inghilterra.

Secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’, Norton-Cuffy indosserà la maglia dell’Hull City che ha raggiunto un accordo verbale col Genoa per circa 14 milioni di euro. L’esterno inglese, dunque, saluta definitivamente la Serie A.