Juve, pronto l’assalto del Porto a Gatti: la situazione

Il calciomercato in Italia si è chiuso ieri, ma attenzione a quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.

Il calciomercato estivo in Italia si è chiuso ufficialmente martedì 1 settembre e la Juventus è, senza ombra di dubbio, tra le squadre che più si sono rinforzate in Serie A. Attenzione, però, che in casa bianconera non sono esclusi colpi di scena da qui ai prossimi giorni.

Secondo quanto evidenziato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, il Porto avrebbe infatti deciso di farsi ufficialmente avanti per Federico Gatti e sarebbe intenzionato a formulare a breve una proposta per il cartellino del centrale della Juve.

Il mercato in Portogallo chiude il prossimo 5 settembre, ma appare improbabile che i bianconeri possano privarsi oggi di Gatti anche perché a quel punto si vedrebbero costretti a dover attingere dalla lista degli svincolati per la sua sostituzione.