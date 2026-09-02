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Lazio, Romagnoli sempre più vicino all’addio: il nome del nuovo club

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Il centrale classe ’95 potrebbe salutare il club biancoceleste nel corso delle prossime ore, i dettagli. 

Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027, ma Alessio Romagnoli appare sempre più vicino all’addio alla Lazio. Il centrale di Anzio classe ’95 era stato accostato con insistenza all’Atalanta di Sarri negli ultimi giorni, anche se il suo futuro potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena.

Romagnoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’Al Sadd sarebbe entrato nell’ordine di idee di accelerare e a breve potrebbe rifarsi sotto con la Lazio: Romagnoli ha tutta l’intenzione di rilanciarsi dopo mesi complicati nella capitale e non avrebbe alcun tipo di problema a lasciare l’Italia e a trasferirsi in Qatar. Attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero essere decisive proprio in tal senso.

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