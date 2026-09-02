Roma, idee Sterling e Martial a zero: le ultimissime | CM

I giallorossi cercano un rinforzo in attacco a parametro zero, ecco cosa sta succedendo.

Niente Gittens e niente Leweling. L’ultimo giorno di mercato estivo si è chiuso con una doppia beffa per la Roma che non è riuscita a regalare a Gian Piero Gasperini il tanto atteso esterno d’attacco, ma non è ancora detta l’ultima parola. Proviamo a mettere ordine e a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Roma starebbe infatti valutando l’idea di tesserare Raheem Shaquille Sterling, attualmente svincolato dopo l’addio al Feyenoord. L’ex Manchester City e Chelsea ha 31 anni, ma vanno fatte delle opportune valutazioni soprattutto in merito allo stipendio da corrispondere al classe ’94 originario di Kingston.

Sarebbe stato, inoltre proposto anche il cartellino di Anthony Jordan Martial, anche lui svincolato al termine della sua esperienza al Monterrey in Messico. Seguiremo con grande interesse questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.