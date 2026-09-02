Juve, Thuram si opera: tempi di recupero lunghissimi

Pessime notizie in casa bianconera a pochi giorni dal big match di campionato contro il Milan.

Altra mazzata devastante per la Juventus dopo Yildiz. Khéphren Thuram, infatti, sarà costretto a ricorrere all’intervento chirurgico a causa della sindrome femoro-rotulea al ginocchio che lo tormenta ormai da diversi mesi: una botta devastante per Luciano Spalletti e per i tifosi bianconeri.

Il centrocampista francese, dunque, rimarrà ai box 4-5 mesi e tornerà a disposizione soltanto nel 2027. Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha accelerato sul mercato nelle ultime ore della sessione estiva e si è assicurata le prestazioni di Pape Matar Sarr, classe 2002 senegalese proveniente dal Tottenham.

Adesso, però, c’è da preparare al meglio il big match della terza giornata di campionato contro il Milan con la Juve che dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini migliori, ovvero Thuram.