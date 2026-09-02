Tomori via dal Milan, c’è ancora tempo: possibile l’addio dell’inglese

Fikayo Tomori è da tempo fuori rosa al Milan con il difensore inglese che non è riuscito a trovare una nuova sistemazione durante questa sessione di calciomercato estiva.
C’è, però, ancora una possibilità, con il mercato turco che è aperto fino al 4 settembre e più di qualche squadra è alla ricerca di un difensore per sistemare la propria rosa.
Considerato l’alto numero di giocatori di livello internazionale trasferitosi in Turchia durante questa estate, non è da escludere che Tomori possa dare l’ok al trasferimento nella Superliga con Besiktas e Trabzonspor che potrebbero diventare delle ipotesi concrete nelle prossime ore.