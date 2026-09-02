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Acerbi può firmare in Serie A, ritorno in vista | CM

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Francesco Acerbi, svincolato dopo la fine del contratto con l’Inter, è alla ricerca di una nuova sistemazione per quello che riguarda la sua carriera.

Acerbi prima di una partita con l'Inter
Acerbi nel mirino del Sassuolo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Classe 1988, il difensore è finito nel mirino di diverse squadre in Serie A, ma stando a quanto raccolto dalla nostra redazione potrebbe firmare a breve con il Sassuolo.

Anche il Bologna aveva fatto un pensiero al centrale difensivo, ma poi ha scelto di puntare su Theate. Il Sassuolo sarebbe pronto a riportarlo a casa con Alberto Aquilani che avrebbe così un calciatore di esperienza a disposizione della sua retroguardia.

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