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Assalto Besiktas per Koopmeiners, nel mirino il centrocampista della Juventus

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Il Besiktas ha fatto un tentativo per Teun Koopmeiners della Juventus con Vincenzo Italiano che sarebbe stato felice di poter allenare l’olandese.

Koopmeiners esulta dopo un gol
Koopmeiners nel mirino del Besiktas (Ansa Foto) – calciomercato.it

Autore di un gol nella prima giornata di campionato, Koopmeiners non sembra essere una priorità per il centrocampo a disposizione di Spalletti, ma l’ex CT della nazionale è sicuro di poterlo inserire nelle rotazioni.

Per questo motivo la Juventus ha respinto l’assalto al calciatore olandese, non convinta della proposta dei turchi. Lo stesso calciatore ha rimandato al mittente la proposta, desideroso di giocarsi le sue carte in bianconero e non convinto dall’offerta del Besiktas.

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