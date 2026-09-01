Gudmundsson lascia la Fiorentina e rimane in Serie A: operazione da 12 milioni

Nuova avventura in Italia per l’attaccante islandese, ecco cosa sta succedendo in queste ore.
Dopo le due vittorie di fila nei primi 180′ di campionato contro Bologna e Genoa, la Lazio fa la voce grossa anche sul mercato e mette a segno un importantissimo colpo in entrata proprio quando mancano poche ore alla fine della sessione estiva.
La dirigenza biancoceleste – come riferito poche ore fa da Fabrizio Romano – avrebbe infatti raggiunto l’intesa definitiva con la Fiorentina per l’acquisto di Albert Gudmundsson che si trasferirà nella capitale con la formula del prestito con opzione di acquisto a 12 milioni di euro.
Un super rinforzo per Gennaro Gattuso che cercava un profilo proprio con le caratteristiche del 29enne islandese e che alla fine è stato accontentato dal presidente Lotito.