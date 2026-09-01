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Gudmundsson lascia la Fiorentina e rimane in Serie A: operazione da 12 milioni

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Nuova avventura in Italia per l’attaccante islandese, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Dopo le due vittorie di fila nei primi 180′ di campionato contro Bologna e Genoa, la Lazio fa la voce grossa anche sul mercato e mette a segno un importantissimo colpo in entrata proprio quando mancano poche ore alla fine della sessione estiva.

Infortunio Gudmundsson
Albert Gudmundsson (foto Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza biancoceleste – come riferito poche ore fa da Fabrizio Romano – avrebbe infatti raggiunto l’intesa definitiva con la Fiorentina per l’acquisto di Albert Gudmundsson che si trasferirà nella capitale con la formula del prestito con opzione di acquisto a 12 milioni di euro.

Un super rinforzo per Gennaro Gattuso che cercava un profilo proprio con le caratteristiche del 29enne islandese e che alla fine è stato accontentato dal presidente Lotito.

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