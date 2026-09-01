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Juventus, Spalletti ha il suo gigante: visite e firma per Woltemade | VIDEO CM

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Colpo last minute in attacco per la Juve: il centravanti tedesco a Torino per iniziare la nuova avventura con la ‘Vecchia Signora’ 

Ennesimo colpo di mercato della Juventus prima del gong della finestra estiva. La ‘Vecchia Signora’ ha accolto Nick Woltemade e accontentato Luciano Spalletti. 

Juventus, preso Woltemade
Nick Woltemade a Torino – Foto Calciomercato.it

Il tecnico di Certaldo ha il suo ‘gigante’ d’attacco, che completerà il reparto offensivo dopo il ritorno nelle scorse settimane di Kolo Muani. Woltemade è sbarcato in tarda mattinata all’aeroporto di Caselle: primi sorrisi ai tifosi e poi subito alla Continassa per sostenere le visite mediche con il club bianconero.

Calciomercato Juve, colpo last minute: c’è Woltemade per Spalletti

La Juve (che aveva provato anche a inserire un’opzione) ha prelevato in prestito secco il 24enne attaccante tedesco, versando al Newcastle circa 5 milioni di euro.

Nelle prossime ore la firma e l’ufficialità del nuovo attaccante, fortemente voluto da Spalletti per le sue caratteristiche e preferito a Zirkzee. La trattativa si è sbloccata dopo la partenza di Jonathan David, che qualche ora prima aveva lasciato Torino per accasarsi all’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. 

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