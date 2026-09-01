Juventus, Spalletti ha il suo gigante: visite e firma per Woltemade | VIDEO CM

Colpo last minute in attacco per la Juve: il centravanti tedesco a Torino per iniziare la nuova avventura con la ‘Vecchia Signora’

Ennesimo colpo di mercato della Juventus prima del gong della finestra estiva. La ‘Vecchia Signora’ ha accolto Nick Woltemade e accontentato Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo ha il suo ‘gigante’ d’attacco, che completerà il reparto offensivo dopo il ritorno nelle scorse settimane di Kolo Muani. Woltemade è sbarcato in tarda mattinata all’aeroporto di Caselle: primi sorrisi ai tifosi e poi subito alla Continassa per sostenere le visite mediche con il club bianconero.

Calciomercato Juve, colpo last minute: c’è Woltemade per Spalletti

La Juve (che aveva provato anche a inserire un’opzione) ha prelevato in prestito secco il 24enne attaccante tedesco, versando al Newcastle circa 5 milioni di euro.

🇩🇪 #Juventus – Ecco l’arrivo di Nick #Woltemade a Torino: il nuovo centravanti bianconero prelevato in prestito (circa € 5 milioni) dal #Newcastle. Adesso visite e firma alla Continassa 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/tG8KFyrEpk — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 1, 2026

Nelle prossime ore la firma e l’ufficialità del nuovo attaccante, fortemente voluto da Spalletti per le sue caratteristiche e preferito a Zirkzee. La trattativa si è sbloccata dopo la partenza di Jonathan David, che qualche ora prima aveva lasciato Torino per accasarsi all’Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.