Premier o Inter? In arrivo firma e ufficialità per Esposito | CM

Adesso non ci sono più dubbi: arriva il nuovo contratto per il giovane centravanti della Nazionale

L’Inter non ha mai avuti dubbi e lo ha tolto subito dal mercato. I campioni d’Italia puntano forte su Pio Esposito, che verrà blindato in maglia nerazzurra.

Il giovane centravanti – come appreso da Calciomercato.it – nel pomeriggio di oggi è atteso nella sede di Viale della Liberazione (verso le 17 e in compagnia dei suoi agenti) per sottoscrivere il rinnovo di contratto. Esposito firmerà un nuovo accordo fino al giugno 2032, oltre a un ritocco dell’ingaggio che toccherà i 3 milioni netti con i bonus.

Calciomercato Inter, blindato Esposito: firma sul rinnovo

Manca solo l’ufficialità quindi per il prolungamento del baby classe 2005, considerato ormai un quasi titolare da Chivu e stabilmente anche nel giro della Nazionale azzurra.

L’Inter già dall’anno scorso ha rifiutato diverse proposte per l’attaccante, corteggiato soprattutto in Premier League. Esposito è sceso in campo dall’inizio in entrambe le gare giocate dai nerazzurri in questo inizio di campionato, realizzando peraltro un gran gol di tacco contro il Monza. La scorsa stagione invece – dopo il ritorno a Milano dal prestito allo Spezia – era andato in doppia cifra (10 reti) nelle varie competizioni.