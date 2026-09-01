Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Premier o Inter? In arrivo firma e ufficialità per Esposito | CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Adesso non ci sono più dubbi: arriva il nuovo contratto per il giovane centravanti della Nazionale

L’Inter non ha mai avuti dubbi e lo ha tolto subito dal mercato. I campioni d’Italia puntano forte su Pio Esposito, che verrà blindato in maglia nerazzurra. 

Inter, rinnovo Esposito
Pio Esposito firma il rinnovo (Ansa) – Calciomercato.it

Il giovane centravanti – come appreso da Calciomercato.it – nel pomeriggio di oggi è atteso nella sede di Viale della Liberazione (verso le 17 e in compagnia dei suoi agenti) per sottoscrivere il rinnovo di contratto. Esposito firmerà un nuovo accordo fino al giugno 2032, oltre a un ritocco dell’ingaggio che toccherà i 3 milioni netti con i bonus.

Calciomercato Inter, blindato Esposito: firma sul rinnovo

Manca solo l’ufficialità quindi per il prolungamento del baby classe 2005, considerato ormai un quasi titolare da Chivu e stabilmente anche nel giro della Nazionale azzurra.

Inter, Esposito nel mirino delle big inglesi
Pio Esposito, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter già dall’anno scorso ha rifiutato diverse proposte per l’attaccante, corteggiato soprattutto in Premier League. Esposito è sceso in campo dall’inizio in entrambe le gare giocate dai nerazzurri in questo inizio di campionato, realizzando peraltro un gran gol di tacco contro il Monza. La scorsa stagione invece – dopo il ritorno a Milano dal prestito allo Spezia – era andato in doppia cifra (10 reti) nelle varie competizioni. 

11178

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU