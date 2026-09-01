Cessione last second, il Milan saluta un altro esubero

Il Milan è riuscito a chiudere una nuova cessione durante gli ultimi minuti di calciomercato con i rossoneri che hanno detto addio a Youssouf Fofana, trasferitosi in prestito al Lione.

2 milioni di euro per il prestito più 12 per l’eventuale riscatto con i francesi che si sono assicurati la possibilità di tenere il centrocampista al termine della stagione in corso.

Resta da piazzare solamente Tomori con il difensore inglese che non ha avuto offerte concrete finora, ma che potrebbe salutare nei prossimi giorni con diverse nazioni che hanno ancora il mercato aperto.