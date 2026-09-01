ll Fenerbahce piomba su Calhanoglu: assalto del club turco in casa Inter

Il Fenerbahce torna su Hakan Calhanoglu e vuole provare a regalare un altro grande colpo ai tifosi dando l’assalto al centrocampista centrale dell’Inter.
Stando a quanto affermato da Fanatik, il Fenerbahce starebbe provando a riportare in patria il classe 1994 che vedrà scadere il proprio contratto con l’Inter nel giugno del 2027.
I nerazzurri, però, non hanno nessuna intenzione di lasciar partire il proprio playmaker di centrocampo, già decisivo in queste prime uscite stagionali della squadra di Cristian Chivu. Ricordiamo che il calciomercato in Turchia chiuderà il prossimo 4 settembre.