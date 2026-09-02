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Juve, Koopmeiners e Nico Gonzalez proposti a una big: il retroscena

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Il centrocampista olandese e l’attaccante argentino sembrano destinati a rimanere a Torino. 

Juventus scatenata in queste ultimissime ore di mercato, con il doppio colpo Sarr-Woltemade. Il centrocampista senegalese e l’attaccante tedesco rinforzano ulteriormente la rosa di Spalletti che, però, di recente ha rischiato di perdere due nomi eccellenti.

Koopmeiners, le ultime sul futuro alla Juve
Teun Koopmeiners (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito dal noto giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la Juve avrebbe infatti offerto alla Roma i cartellini di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez appena una settimana fa.

I giallorossi, però, avrebbero rispedito al mittente la proposta perché interessati ad altri profili. L’olandese e l’argentino, poi, sono rimasti a Torino e hanno deciso la gara contro il Parma (2-0), valida per la seconda giornata di campionato. Un retroscena davvero molto curioso…

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