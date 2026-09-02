Juve, Koopmeiners e Nico Gonzalez proposti a una big: il retroscena

Il centrocampista olandese e l’attaccante argentino sembrano destinati a rimanere a Torino.

Juventus scatenata in queste ultimissime ore di mercato, con il doppio colpo Sarr-Woltemade. Il centrocampista senegalese e l’attaccante tedesco rinforzano ulteriormente la rosa di Spalletti che, però, di recente ha rischiato di perdere due nomi eccellenti.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la Juve avrebbe infatti offerto alla Roma i cartellini di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez appena una settimana fa.

I giallorossi, però, avrebbero rispedito al mittente la proposta perché interessati ad altri profili. L’olandese e l’argentino, poi, sono rimasti a Torino e hanno deciso la gara contro il Parma (2-0), valida per la seconda giornata di campionato. Un retroscena davvero molto curioso…