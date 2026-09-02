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Curtis Jones l’ultimo colpo: Ausilio lascia l’Inter, ecco il sostituto | CM

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L’uomo mercato nerazzurro dà l’addio: ricopriva la carica di Ds dal 2014. Le ultime sul divorzio e chi lo rimpiazzerà

A sorpresa ma non troppo. Si separeranno le strade dell’Inter con Piero Ausilio dopo un lunghissimo matrimonio e ricco di successi.

Ausilio lascia l'Inter
Ausilio dà l’addio all’Inter (Ansa) – Grafica Calciomercato.it

Il dirigente è da 28 anni nel mondo nerazzurro e dal 2014 ricopre la carica di Direttore sportivo: il divorzio si consumerà presumibilmente a breve, dopo la rottura sul rinnovo contrattuale con la proprietà. Oaktree offriva un solo anno di prolungamento ad Ausilio, che attualmente è in scadenza nel 2027.

Neanche la proposta economica è stata ritenuta idonea dal 51enne dirigente, che ha preferito così non firmare il nuovo accordo con l’Inter.

Inter, Baccin in pole dopo l’addio di Ausilio

Qualche avvisaglia c’era stata già nei mesi scorsi, quando ancora mancava l’intesa tra le parti per il rinnovo di contratto. Attesa che poi ha portato alla separazione, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Inter, Ausilio e Baccin presenti per Atalanta-Bayern
Ausilio insieme a Baccin (Ansa) – Calciomercato.it

Quasi certamente infatti Ausilio non resterà a capo del mercato nerazzurro fino al prossimo giugno e per raccogliere subito la sua eredità in pole c’è l’attuale vice Ds Dario Baccin come appreso da Calciomercato.it. Prossimamente si capirà meglio quale sarà l’organigramma dell’area tecnica dell’Inter e la figura che sceglierà il presidente Marotta. 

A conti fatti, Curtis Jones (a lungo inseguito sul mercato) è stato quindi l’ultimo colpo che Ausilio ha regalato all’Inter 

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