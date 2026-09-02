Mazzata Thuram: svincolati e soluzioni per Spalletti

Non arrivano buone notizie per la Juve sul francese, che dovrà operarsi e rischia un lunghissimo stop

La Juventus ha concluso col botto la sessione del mercato estivo, ufficializzando prima del gong finale Woltemade e Sarr.

Un doppio rinforzo che va a irrobustire e completare la rosa di Spalletti, che aveva espressamente richiesto un centravanti fisico e un centrocampista di livello per la nuova stagione. Specialmente Sarr sarà prezioso nelle rotazioni dell’ex Ct della Nazionale, considerando il lungo stop al quale probabilmente andrà incontro Khephren Thuram.

La terapia conservativa non ha funzionato e dato gli esiti sperati per il figlio d’arte, che rischia seriamente di operarsi per risolvere il problema femoro-rotuleo del ginocchio.

Juventus, Thuram costretto all’operazione e lungo stop

Guaio che già lo ha condizionato nella scorsa stagione e che non sta permettendo a Thuram di essere disponibile nello scacchiere di Spalletti. Il francese nei giorni scorsi si è sottoposto a una visita specialistica a Lione e l’intervento chirurgico può essere la soluzione per risolvere definitivamente l’infortunio.

Se Thuram finisse sotto i ferri, il figlio d’arte sarebbe costretto a fermarsi per diversi mesi e rischiare di chiudere anzitempo il 2026. Spalletti perde un titolarissimo e al momento in mediana ha puntato sulla coppia Locatelli-Douglas Luiz, con Koopmeiners come primo ricambio. Adesso avrà a disposizione anche Sarr e all’occorrenza potrà arretrare McKennie, oltre ad attingere dalla Next Gen con il baby Owusu in prima linea.

Da escludere quindi che la dirigenza della Continassa ricorra al mercato degli svincolati per supplire alla lunga assenza di Thuram.