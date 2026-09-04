Il Milan non molla Gonçalo Inacio: il piano dei rossoneri per gennaio

Non è svanita la pista Gonçalo Inacio per il Milan in vista di gennaio con i rossoneri che sono pronti a fare un tentativo per il portoghese in vista di gennaio.

Il centrale è un pallino di Ruben Amorim che lo vuole per la retroguardia rossonera in vista del mese di gennaio.

L’idea del Milan è quella di cedere Fikayo Tomori (recentemente reintegrato in rosa) per fare spazio al giocatore dello Sporting che è stato a lungo messo nel mirino della squadra rossonera durante luglio e agosto. La richiesta dello Sporting è sempre di 40 milioni di euro.