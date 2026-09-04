Colpo Icardi a zero, stavolta ci siamo: è sfida a due

Mauro Icardi è vicino dal trovare una nuova squadra per proseguire la sua carriera con l’attaccante argentino che dovrebbe presto firmare un nuovo contratto.
Dopo le voci che lo volevano nel mirino di Fiorentina e Lazio, il centravanti argentino sembra essere pronto a proseguire la sua carriera in Europa, ma non in Italia.
Elche ed Everton sono sulle tracce dell’ex capitano dell’Inter, pronti a dare l’opportunità al classe 1993 di tornare a misurarsi in uno dei campionati top d’Europa. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la scelta di Icardi, pronto a tornare in campo dopo alcuni mesi senza contratto.