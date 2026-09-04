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Colpo Icardi a zero, stavolta ci siamo: è sfida a due

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Mauro Icardi è vicino dal trovare una nuova squadra per proseguire la sua carriera con l’attaccante argentino che dovrebbe presto firmare un nuovo contratto.

Icardi esulta dopo un gol col Galatasaray
Icardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dopo le voci che lo volevano nel mirino di Fiorentina e Lazio, il centravanti argentino sembra essere pronto a proseguire la sua carriera in Europa, ma non in Italia.

Elche ed Everton sono sulle tracce dell’ex capitano dell’Inter, pronti a dare l’opportunità al classe 1993 di tornare a misurarsi in uno dei campionati top d’Europa. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la scelta di Icardi, pronto a tornare in campo dopo alcuni mesi senza contratto.

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