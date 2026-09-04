La Serie A è pronta ad abbracciare Alaba: affare a zero

Il 34enne austriaco è attualmente svincolato, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Tra i giocatori attualmente svincolati spicca sicuramente il nome di David Alaba, che è attualmente senza squadra dopo aver indossato le maglie diverse big tra cui Bayern Monaco (2010-2021) e Real Madrid (2021-2026).

L’austriaco classe ’92, però, potrebbe presto trasferirsi in Serie A: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘Il Messaggero’, secondo cui la Lazio starebbe valutando con particolare attenzione il profilo di Alaba e potrebbe farsi avanti già nelle prossime ore.

Il suo rendimento è calato tantissimo nelle ultime stagioni soprattutto a causa di diversi problemi di natura fisica, ma l’esperienza e le capacità tecniche del 34enne nato a Vienna potrebbe tornare sicuramente utili a Gennaro Gattuso e alla causa biancoceleste.