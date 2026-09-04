Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Zhegrova-Al-Ittihad, ora si può fare: la formula dell’affare con la Juventus

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’esterno kosovaro è stato escluso dalla lista UEFA presentata da Luciano Spalletti, la situazione. 

L’esclusione dalla lista UEFA sembra aver sancito la rottura definitiva tra la Juventus ed Edon Zhegrova, che si avvicina a grandi passi all’addio e al trasferimento in un altro club. L’esterno kosovaro è ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti e, dunque, sono attese ora novità in merito al suo futuro.

Juventus, Zhegrova resta in bilico
Edon Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it

La destinazione più probabile per l’ex Lille rimane l’Arabia Saudita, dove l’Al-Ittihad insiste per tesserarlo immediatamente: la Juve non si opporrebbe assolutamente alla cessione di Zhegrova e sarebbe disposta a intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero risultare davvero decisive per l’uscita del 27enne originario di Herford.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU