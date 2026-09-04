Zhegrova-Al-Ittihad, ora si può fare: la formula dell’affare con la Juventus

L’esterno kosovaro è stato escluso dalla lista UEFA presentata da Luciano Spalletti, la situazione.

L’esclusione dalla lista UEFA sembra aver sancito la rottura definitiva tra la Juventus ed Edon Zhegrova, che si avvicina a grandi passi all’addio e al trasferimento in un altro club. L’esterno kosovaro è ormai fuori dal progetto tecnico-tattico di Luciano Spalletti e, dunque, sono attese ora novità in merito al suo futuro.

La destinazione più probabile per l’ex Lille rimane l’Arabia Saudita, dove l’Al-Ittihad insiste per tesserarlo immediatamente: la Juve non si opporrebbe assolutamente alla cessione di Zhegrova e sarebbe disposta a intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Attenzione, dunque, alle prossime ore che potrebbero risultare davvero decisive per l’uscita del 27enne originario di Herford.