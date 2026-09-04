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Rabiot, si avvicina la firma: aggiornamenti importanti in casa Milan

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Novità sul futuro del centrocampista francese a pochi giorni dalla super sfida contro la Juventus. 

Adrien Rabiot è pronto a riprendersi il posto da titolare nel match tra Juventus e Milan, in programma domenica sera a valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista francese è imprescindibile per gli equilibri tattici di Amorim e anche la società rossonera adesso è pronta a blindarlo.

Rabiot dopo la doppietta in Como-Milan
Rabiot (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il 31enne di Saint Maurice è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma sono iniziate le grandi manovre per il rinnovo: lo riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza rossonera non vorrebbe correre il rischio di perdere tra meno di due anni il francese a zero e a breve incontrerà il suo entourage per discutere i dettagli del rinnovo del contratto.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il futuro di Rabiot dunque sarà ancora a tinte rossonere.

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