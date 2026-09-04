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Chiesa fuori dalla lista Champions del Liverpool: possibile ritorno in Italia

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Cambia di nuovo il futuro dell’ex calciatore di Fiorentina e Juventus, ecco tutti i dettagli. 

Adesso è ufficiale: Federico Chiesa è stato escluso dalla lista Champions League del Liverpool. L’esterno offensivo classe ’97, dunque, si appresta a vivere un’altra stagione ai margini in Inghilterra anche se non sono esclusi colpi di scena a partire già dalla sessione invernale (gennaio) di calciomercato.

Federico Chiesa, attaccante del Liverpool
Chiesa (Ansafoto) – Calciomercato.it

Chiesa, infatti, potrebbe finalmente tornare in Serie A a quasi tre anni dal suo addio alla Juventus: il 28enne originario di Genova potrebbe fare al caso della Roma (che cerca proprio un esterno d’attacco) o della Lazio (con Gattuso che insiste per un rinforzo in quel ruolo). Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato e come sempre vi terremo aggiornati.

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