Chiesa fuori dalla lista Champions del Liverpool: possibile ritorno in Italia

Cambia di nuovo il futuro dell’ex calciatore di Fiorentina e Juventus, ecco tutti i dettagli.

Adesso è ufficiale: Federico Chiesa è stato escluso dalla lista Champions League del Liverpool. L’esterno offensivo classe ’97, dunque, si appresta a vivere un’altra stagione ai margini in Inghilterra anche se non sono esclusi colpi di scena a partire già dalla sessione invernale (gennaio) di calciomercato.

Chiesa, infatti, potrebbe finalmente tornare in Serie A a quasi tre anni dal suo addio alla Juventus: il 28enne originario di Genova potrebbe fare al caso della Roma (che cerca proprio un esterno d’attacco) o della Lazio (con Gattuso che insiste per un rinforzo in quel ruolo). Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di mercato e come sempre vi terremo aggiornati.