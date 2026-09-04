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Milan, assalto a Gonçalo Inacio a gennaio: i dettagli

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Rossoneri pronti a tutto pur di portare in Italia il forte centrale difensivo dello Sporting Lisbona. 

In casa Milan continua la marcia di avvicinamento alla super sfida di domenica sera contro la Juventus, ma intanto la dirigenza rossonera studia anche le strategie da adottare sul mercato alla riapertura della finestra invernale di gennaio.

Gonçalo Inacio
Gonçalo Inacio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il reintegro in rosa di Fikayo Tomori non basta e – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – il Milan avrebbe tutta l’intenzione di sferrare l’assalto decisivo per il cartellino di Gonçalo Inacio, difensore classe 2001 di proprietà dello Sporting Lisbona, già allenato in passato da Amorim.

Il club lusitano vorrebbe trattenere il proprio pilastro difensivo, ma il grande rapporto tra Incacio e Amorim potrebbe fare la differenza: occhio, dunque, a questa pista che potrebbe riaccendersi tra qualche mese.

 

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