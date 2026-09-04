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Zhegrova fuori lista e ancora sul mercato: doppia ipotesi per l’addio alla Juve

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Il mancino kosovaro non è stato inserito da Spalletti nell’elenco per l’Europa League e resta in uscita dalla Continassa: gli ultimi sviluppi sul suo futuro

In bilico fino al gong del mercato, Edon Zhegrova resterà fuori dalla lista Uefa consegnata nelle scorse ore dalla Juventus in vista della prima fase di Europa League.

Juventus, Zhegrova resta in bilico
Edon Zhegrova rimane in bilico (Ansa) – Calciomercato.it

Una scelta che non sorprende considerando la situazione attuale del kosovaro, oltre all’arrivo dei nuovi acquisti e il rilancio di Nico Gonzalez da parte di Spalletti.

L’ex Lille ha deluso nella scorsa stagione anche per via dei problemi di pubalgia che si portava dietro dall’esperienza in Francia e anche in questo inizio di campionato non è riuscito a ribaltare le gerarchie del tecnico di Certaldo.

Calciomercato Juventus, Zhegrova resta in bilico: ipotesi Arabia e Turchia

Zhegrova era finito sul mercato nelle ultime settimane, senza trovare però una nuova maglia nonostante l’interesse tra le altre in Italia di Lazio e Fiorentina. 

Zhegrova durante Atalanta-Juventus
Edon Zhegrova, classe ’99 (Ansa) – Calciomercato.it

Spalletti e la Juve lo hanno escluso anche per motivi prettamente di lista e incastri relativi al Financial Fair Play, con il mancino kosovaro che comunque può lasciare ugualmente Torino nei prossimi giorni. Il mercato in alcuni campionati è ancora aperto e per il giocatore sono arrivati dei sondaggi soprattutto da Arabia Saudita e Turchia. 

Zhegrova è sotto contratto fino al 2030 con la Juventus, che la scorsa estate ha versato circa 15 milioni di euro al Lille per portarlo sotto la Mole.  

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