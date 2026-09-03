Frecciata di Vlahovic alla Juventus: “Non giocavo perché in scadenza”

Dusan Vlahovic ha parlato a Mozzart Sport di quello che è stato il suo recente passato con la maglia della Juventus mandando una chiara frecciata ai bianconeri.

Il centravanti, ora al Besiktas, ha affermato: “Venivo da una stagione complicata. Secondo me non giocavo perché ero all’ultimo anno di contratto, per me era l’unico motivo. Non ho mai avuto contatti concreti con la Juventus per il rinnovo del contratto, c’erano solamente alcune voci”.

Vlahovic ha poi continuato ringraziando Spalletti: “Poi ho iniziato a giocare ed è arrivato Spalletti che ringrazio per quello che ha fatto per me, sia quando ero infortunato che quando stavo bene. Avrebbe voluto che restassi”.