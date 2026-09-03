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Tentativo last minute del Galatasaray per Calhanoglu: l’Inter dice no

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Il calciomercato in Turchia chiuderà nella giornata di venerdì 4 settembre con diverse squadre che sono alla ricerca di rinforzi per migliorare le proprie rose.

Inter, le condizioni di Calhanoglu
Calhanoglu seguito dal Galatasaray (Ansa) – Calciomercato.it

Dopo il tentativo del Fenerbahce, anche il Galatasaray si è fatto avanti per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter che piace anche per questioni di liste con i club della Super Lig che dovranno avere più giocatori turchi in rosa.

Stando a quanto affermato da Fanatik il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Calhanoglu dopo il no del Real Madrid per Camaving. L’Inter, però, ha risposto di no con il turco che è un punto fermo della formazione di Cristian Chivu.

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