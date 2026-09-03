Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Como, Caqueret fuori dalla lista Champions: dove può finire

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Colpo di scena in casa lariana, ecco cosa sta succedendo in queste ore e il possibile scenario. 

Clamorosa decisione in casa Como. Cesc Fabregas ha escluso Maxence Caqueret dalla lista Champions League e ora il centrocampista francese classe 2000 potrebbe addirittura fare le valigie.

Pollice alto per Cesc Fabregas
Fabregas (Ansa Foto) – calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore il giornalista turco ed esperto di calciomercato Yagiz Sabuncoglou, secondo cui la dirigenza del Besiktas avrebbe individuato proprio in Caqueret il rinforzo ideale in mezzo al campo e il tecnico Vincenzo Italiano starebbe facendo di tutto per prenderlo immediatamente.

Il mercato in Turchia si chiude ufficialmente venerdì 4 settembre e, dunque, è ormai una corsa contro il tempo. Il Besiktas proverà ad affondare il colpo nelle prossime ore: cosa deciderà di fare il Como di Fabregas?

11228

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU