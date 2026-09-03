Como, Caqueret fuori dalla lista Champions: dove può finire

Colpo di scena in casa lariana, ecco cosa sta succedendo in queste ore e il possibile scenario.

Clamorosa decisione in casa Como. Cesc Fabregas ha escluso Maxence Caqueret dalla lista Champions League e ora il centrocampista francese classe 2000 potrebbe addirittura fare le valigie.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è in queste ore il giornalista turco ed esperto di calciomercato Yagiz Sabuncoglou, secondo cui la dirigenza del Besiktas avrebbe individuato proprio in Caqueret il rinforzo ideale in mezzo al campo e il tecnico Vincenzo Italiano starebbe facendo di tutto per prenderlo immediatamente.

Il mercato in Turchia si chiude ufficialmente venerdì 4 settembre e, dunque, è ormai una corsa contro il tempo. Il Besiktas proverà ad affondare il colpo nelle prossime ore: cosa deciderà di fare il Como di Fabregas?