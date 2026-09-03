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Non solo Barcellona: telefonata last minute a Lautaro Martinez

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L’attaccante argentino dell’Inter è stato molto corteggiato durante le ultime settimane di mercato

Reduce dall’esperienza al MondialeLautaro Martinez è ancora a secco in campionato ma resta un grande punto di riferimento per l’Inter e uno degli attaccanti maggiormente attenzionati in sede di calciomercato.

Lautaro Martinez esulta con l'Argentina
Non solo Barcellona: telefonata last minute a Lautaro Martinez (Ansa Foto) – calciomercato,it

In Spagna si è a lungo parlato di un interessamento del Barcellona e c’è chi si è spinto addirittura a parlare di un accordo già raggiunto con il calciatore. Nelle ultimissime ore di mercato, tuttavia, il club nerazzurro ha dovuto fronteggiare un’altra pericolosa insidia.

Dopo i tentativi falliti per Julian Alvarez, infatti, secondo il Daily Mail l’Arsenal ha fatto un tentativo disperato per il Toro. Da Londra è partita la chiamata del connazionale Gabriel Heinze, assistente di Arteta, ma sia Lautaro che l’Inter hanno alzato subito un muro, rispedendo al mittente il tentativo.

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