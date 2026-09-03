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Il Besiktas guarda in Serie A: Koopmeiners e Caqueret nel mirino di Italiano

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Vincenzo Italiano continua a guardare in Serie A per rinforzare la rosa del Besiktas con l’ex allenatore del Bologna che ha messo nel mirino due centrocampisti: Koopmeiners della Juventus e Caqueret del Como.

Vincenzo Italiano
Il Besiktas punta Koopmeiners (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il calciomercato in Turchia chiuderà nella giornata di venerdì 4 settembre con il Besiktas che sta cercando l’ultimo centrocampista per completare la rosa con Italiano che ha inserito Koopmeiners e Caqueret nella lista dei desideri.

La Juventus ha blindato l’olandese soprattutto per via dell’infortunio occorso a Thuram, mentre il Como è disposto a cedere il francese, fuori dai piani di Cesc Fabregas.

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