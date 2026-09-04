Juve-Milan, esclusione eccellente: fuori uno dei big più attesi

Manca sempre meno all’inizio del match tra bianconeri e rossoneri, ecco le ultimissime in vista di domenica.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Juventus e Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20,45 e valida per la terza giornata del campionato di Serie A. La gara di Torino rischia di perdere una delle stelle più attese, ovvero Christian Pulisic.

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il 27enne della Nazionale statunitense non avrebbe ancora i 90 minuti nelle gambe dopo i recenti guai fisici e il tecnico Ruben Amorim starebbe seriamente pensando di farlo partire dalla panchina.

Siamo solo alla terza giornata e sicuramente non sarà decisiva, ma c’è già un colpo di scena: Pulisic rischia di saltare Juve-Milan.