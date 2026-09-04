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Juve-Milan, esclusione eccellente: fuori uno dei big più attesi

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Manca sempre meno all’inizio del match tra bianconeri e rossoneri, ecco le ultimissime in vista di domenica. 

Cresce l’attesa per la super sfida tra Juventus e Milan, in programma domenica 6 settembre alle 20,45 e valida per la terza giornata del campionato di Serie A. La gara di Torino rischia di perdere una delle stelle più attese, ovvero Christian Pulisic.

Christian Pulisic
Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il 27enne della Nazionale statunitense non avrebbe ancora i 90 minuti nelle gambe dopo i recenti guai fisici e il tecnico Ruben Amorim starebbe seriamente pensando di farlo partire dalla panchina.

Siamo solo alla terza giornata e sicuramente non sarà decisiva, ma c’è già un colpo di scena: Pulisic rischia di saltare Juve-Milan.

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