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Tomori reintegrato, ma il suo addio è solo rimandato

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Il futuro di Fikayo Tomori al Milan appare segnato con il difensore inglese che è destinato a lasciare il Milan tra il mese di gennaio e la prossima estate.

Fikayo Tomori
Milan, Tomori può salutare a gennaio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Reintegrato in rosa dopo il mancato arrivo di un difensore centrale, l’inglese potrebbe salutare il club meneghino già durante il mese di gennaio qualora dovesse arrivare un’offerta soddisfacente per il suo cartellino con il Milan che potrebbe salutarlo per circa 6 milioni di euro.

A gennaio, infatti, il Milan sarebbe pronto a fare un nuovo tentativo per Tiago Gabriel con il centrale portoghese del Lecce che è stato cercato a lungo durante gli ultimi giorni del mercato estivo.

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