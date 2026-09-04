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Tegola McTominay, stop più lungo del previsto: quando rientra

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Pessime notizie per il Napoli e per Massimiliano Allegri, ecco le ultime novità sulle condizioni fisiche dello scozzese. 

Si era parlato di un suo rientro dopo la pausa per le Nazionali in seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna e all’intervento di correzione mediante ablazione (PFA), ma alla fine i tempi di recupero di Scott Francis McTominay rischiano di essere più lunghi del previsto. Una vera e propria mazzata per il Napoli e per Massimiliano Allegri in vista della super sfida contro l’Inter e dei prosismi impegni di campionato e Champions League.

Scott McTominay
McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto dichiarato dal dottor Carlo Pappone ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, non si tratterebbe assolutamente di un intervento banale per un atleta professionista e servirebbero almeno due mesi di stop e rigorosi controlli prima di concedere il via libera per il ritorno in campo. Una notizia che rovina i piani del club partenopeo.

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