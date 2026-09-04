Chivu prima di Inter-Napoli: “Ringrazio Ausilio, su Allegri non dimentico”. Due big fuori

L’allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro. Diversi i temi toccati e le ultime di formazione da Appiano Gentile

Primo big match della stagione per l’Inter, che a San Siro ospita il Napoli nell’anticipo della terza giornata di Serie A.

I nerazzurri in sala stampa presentano il nuovo Direttore sportivo Baccin, promosso a capo dell’area tecnica dopo l’addio di Ausilio. Cristian Chivu nella conferenza di Appiano Gentile ha parole al miele per l’ormai ex Ds: “Per me è un amico oltre che un grande professionista. Ho vinto tanto con lui da calciatore e allenatore. Nel mondo del calcio è un’eccezione: posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per l’Inter”.

Inter, le scelte di Chivu col Napoli: Akanji e Thuram verso la panchina

Chivu analizza poi la partita contro il Napoli di Allegri: “La mia stima per Max è massima. Rappresentata tanto per il calcio italiano, non dimentico quello che ha vinto. L’anno scorso contro di lui abbiamo perso, però ci siamo subito rialzati. Non scordiamoci che il campionato è come una maratona”.

L’allenatore rumeno prosegue sulla rosa a sua disposizione dopo la fine del mercato: “Ho 25 giocatori tutti molto bravi e quindi è normale avere dei dubbi. Purtroppo ne posso schierare solo undici, ma io credo nell’unità del gruppo e dell’importanza di chi subentra”.

Chivu scioglierà solo dopo l’ultimissima rifinitura i ballottaggi sulla formazione titolare: in difesa rischia la panchina Akanji, con uno tra Bisseck (favorito) e Stones al posto dello svizzero. In mediana invece l’ex Zielinski è in vantaggio su Curtis Jones e Sucic. Nel reparto offensivo spazio infine alla coppia Lautaro-Esposito, mentre Thuram partirà ancora dalla panchina.