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Voti Genoa-Como 1-4, lariani in testa

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I voti di Genoa-Como, anticipo della terza giornata di Serie A con i lariani che vincono in rimonta.

Daniele De Rossi
I voti di Genoa-Como di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Si è conclusa la partita tra Genoa e Como con la vittoria degli ospiti per 1-3. Rossoblu avanti grazie al gol di Osmajic. Pari di Baturina poi sorpasso grazie a Diao e poi rete di Nico Paz. Esordio per Moise Kean nella ripresa, autore di un assist per Diao

Di seguito i voti della sfida.

Genoa (3-5-2): Bijlow 5; Marcandalli 5 (80′ Meichtry), Ostigard 5, Vasquez 5.5; Sabelli 5 (46′ Vitinha 5.5), Sow 4.5 (75′ Amorim 5.5), Frendrup 5.5, Baldanzi 5 (66′ Junior Messias 5.5), Ellertsson 5.5; Osmajic 6.5, Colombo 5.5 (66′ Ehizibue 5.5)

Como (4-2-3-1): Butez 6; Couto 6.5, Ramon 6, Chalobah 6.5, Valle 6.5; Perrone 7, Da Cunha 7 (79′ Ricci 6); Diao 8 (83′ Liberali), Paz 7.5 (79′ Milla 6), Baturina 7.5 (66′ Caqueret 6); Douvikas 6.5 (66′ Kean 6.5)

MARCATORI Osmajic, Baturina, Diao, Paz, Diao
AMMONITI Show, Ostigard, Baturina

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