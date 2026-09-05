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Inter, triplo rinnovo in arrivo: Baccin al lavoro per chiudere

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Subito lavoro per il nuovo direttore sportivo dell’Inter Dario Baccin che vuole chiudere a stretto giro di posta per un triplo rinnovo di contratto.

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Inter, triplo rinnovo in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Terminato il calciomercato estivo è tempo di pensare ai rinnovi di contratto per diverse squadre che sono al lavoro per blindare i migliori giocatori delle proprie rose.

L’Inter vuole presto accontentare Federico Dimarco che aveva annunciato di voler prolungare con i nerazzurri. La priorità è proprio verso il terzino sinisto, ma si lavora anche sui fronti Calhanoglu e Carlos Augusto che potrebbero presto allungare la loro carriera in nerazzurro.

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