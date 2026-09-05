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Lazio, l’ultima idea per il centrocampo si chiama Brozovic: i dettagli

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Il centrocampista croato classe ’92 è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Nassr.

Marcelo Brozovic
Brozovic potrebbe finire alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Serie A potrebbe presto riabbracciare Marcelo Brozovic, che dal 2015 al 2023 ha indossato la casacca dell’Inter. Il centrocampista croato è attualmente senza squadra dopo la separazione dall’Al-Nassr e non avrebbe problemi a tornare in Italia.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Gennaro Gattuso avrebbe chiesto alla dirigenza della Lazio un centrocampista proprio con le qualità di Brozovic e adesso i biancocelesti sarebbero entrati nell’ordine di idee di affondare il colpo. L’ex Inter garantirebbe personalità, tecnica ed esperienza in mezzo al campo e, dunque, l’affare potrebbe davvero concretizzarsi: seguiremo con grande attenzione questa ed altre questioni di mercato e come sempre vi terremo aggiornati.

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