Arriva lo svincolato Belotti in attacco: dove giocherà

Colpo di scena per quel che riguarda il futuro del centravanti di Calcinate, tutti i dettagli.

Andrea Belotti è pronto a tornare protagonista. L’attaccante di Calcinate classe ’93, svincolato dopo l’addio al Cagliari, ripartirà quasi sicuramente dal campionato di Serie B, ma procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, Belotti sarebbe infatti vicinissimo alla firma con il Modena, che occupa al momento la prima posizione nella classifica generale del torneo cadetto dopo i successi nelle prime due giornate contro Benevento e Cremonese.

Il Modena punta alla promozione in Serie A quest’anno e un calciatore di esperienza come Belotti potrebbe tornare molto utile alla causa del club emiliano.