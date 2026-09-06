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Atletico Madrid, colpo di scena David: cos’è successo

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L’ex attaccante della Juventus torna di nuovo sotto i riflettori, la ricostruzione di quanto accaduto in Spagna. 

Pesantissima batosta per l’Atletico Madrid di Simeone che, nell’anticipo della quarta giornata della Liga, viene travolto sul campo dell’Athletic Bilbao col punteggio di 3-0. I colchoneros sono ora settimi in classifica, a due punti dalla premiata ditta Barcellona-Real Madrid.

Simeone su Ceballos
Simeone (Ansa) – Calciomercato.it

A tenere banco in casa Atletico è, però, anche la questione Jonathan David: l’ex Juve, infatti, non è sceso in campo a causa di un infortunio al collo accusato durante la notte. Restano da monitorare con attenzione le condizioni del canadese che, dunque, ha rimandato il suo esordio con la casacca dei Colchoneros: Simeone si aspetta grandi cose da David e spera di riabbracciarlo al più presto.

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