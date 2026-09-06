Juve-Milan, le ultime: solo panchina per due nomi eccellenti

Tra poche ore bianconeri e rossoneri si affronteranno in uno dei match più attesi del terzo turno di campionato.

Il grande giorno è arrivato. Questa sera, precisamente alle ore 2:45, Juventus e Milan si affrontano nel big match della terza giornata di Serie A: entrambe le squadre vogliono vincere per non perdere subito terreno da Inter e Roma, che hanno conquistato 3 punti importantissimi negli anticipi di ieri.

Spalletti conferma il 4-2-3-1 e si affida a Conceicao, Nico Gonzalez, Boga alle spalle di Kolo Muani. Ancora una volta fuori Alajbegovic. Esclusione eccellente anche in cara rossonera, dove Amorim lancia Rabiot e Saelemaekers dietro Ramos e lascia in panchina Cisse. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Milan:

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Saelemaekers, Ramos. All. Amorim.