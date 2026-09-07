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Juve, le ultime sull’infortunio di McKennie: quando può rientrare

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Aggiornamenti importanti a Torino il giorno dopo il pareggio interno contro il Milan di Amorim. 

La Juve domina per lunghi tratti ma alla fine rimedia un solo punto contro il Milan in una delle gare più attese del terzo turno di campionato. Tra i bianconeri pesa come un macigno l’assenza di Weston McKennie, ma ora arrivano buone notizie per il tecnico Spalletti.

McKennie, le condizioni in vista dell'Inter
Yildiz e McKennie (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Continassa, il centrocampista americano potrebbe tornare a lavorare in gruppo già nei prossimi giorni ed essere convocato per la sfida di domenica prossima sul campo del Sassuolo. McKennie è un calciatore troppo importante per questa Juve grazie soprattutto alla sua capacità di inserimento e Spalletti non può più farne a meno.

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